Der Hobbit

× Erweitern Hobbit

Hungrige Trolle, finstere Orks, Rätselspiele in pechschwarzen Höhlen, ein mächtiger Zauberer, der zum besten Freund wird, keine Zeit zum Ausruhen! Und trotzdem - ungeschehen würde Bilbo seine abenteuerliche Reise zum gestohlenen Zwergenschatz gewiss nicht machen wollen. Denn irgendwie ist dadurch alles ganz anders geworden.

Bilbo Beutlin, ein Hobbit in den besten Jahren, ist gar kein Freund von Aufregungen. Wenn er daher geahnt hätte, was der Zauberer Gandalf bei seinem überraschenden Besuch im Schilde führte, wer weiß – vielleicht hätte er ihm die Tür seiner beschaulichen Höhle vor der Nase zugeschlagen. Dann wäre er nicht als Meisterdieb wider Willen auf eine unruhige Reise durch Gefahr und Dunkelheit geschickt worden, wo Riesentrolle, Orks und Spinnen auf ihn warteten, und er wäre weder dem bleichen Gollum noch dem Drachen Smaug begegnet. Allerdings hätte er auch nicht erfahren, wie viel Kühnheit wirklich in ihm steckt, wie es ist, ein anderer zu werden, hoch geschätzt von Zwergen, Elben und Menschen, vertrauter Freund eines Zauberers.

Gandalf hatte es übrigens gleich gewußt: „ Es steckt mehr in Euch, Mr. Beutlin, als Ihr selbst es ahnt. “

Figurentheater Wilde&Vogel, Leipzig & Florian Feisel, Stuttgart