Zum 200. Geburtstag von Karl Marx/ 118 Minuten | FSK 6 Frankreich, Deutschland, Belgien 2017 | R: Raoul Peck | B: Raoul Peck, Pascal Bonitzer

Teils klassisches Biopic, teils Thesenfilm, teils Agitationskino: Der junge Karl Marx ist zwar nicht immer klar fokussiert, aber dafür anregend vielschichtig. In großen Bildern und mit viel Sensibilität erzählt der gebürtige Haitianer Raoul Peck die Entstehungsgeschichte einer welterschütternden Idee als Porträt einer engen Freundschaft. Ihm gelingt dabei ein so intimer wie präziser Blick in die deutsche Geistesgeschichte