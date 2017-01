Der Karstwanderweg Südharz

Am Südharz zieht sich auf einer Länge von etwa 130 Kilometern und einigen Kilometern Breite ein schmales Band sulfatischer Gesteine, in dem sich eine ausgeprägte Gipskarstlandschaft entwickelte. 1983 entstand die Idee, einen Teil dieser Landschaft durch einen Karstwanderweg zu erschließen und damit allen Interessenten touristisch zugänglich zu machen. Die deutsche Wiedervereinigung brachte es mit sich, den Weg auf den gesamten Südharz auszudehnen. Er misst heute 268 Kilometer. Am Weg liegen interessante Erdfälle, Dolinen, Bachschwinden und Höhlen, aber auch Refugien seltener Tiere und Pflanzen. Im Vortrag werden markante Bereiche dieses Weges durchwandert.