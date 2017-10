Der Kasper hat Geburtstag

Wie alt der Kasper wohl ist? Er weiß es auch nicht so recht. Ist ihm auch egal. Hauptsache, der Geburtstagskuchen schmeckt. Aber oh weh: Ale streiten sich um den Kuchen, auch ein Krokodil, und ein Räuber. Ganz schön was los! Bello, der Hund, hat halt nicht richtig aufgepaßt. Jetzt muß sogar die Polizei noch eingreifen. Ob der Kasper wirklich zu seinem Kuchen kommt? Eigentlich hätte es ein schönes Geburtstagsfest sein sollen. Naja, aber wartet mal ab, wie alles ausgeht.