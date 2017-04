Der kleine Drache Kokosnuss rettet die Welt

Zu Gast: Junges Theater Bonn

105 Minuten inkl. Pause ab 4 Jahren

Die Welt geht unter, und das schon heute Nachmittag – au Backe! Der kleine Drache Kokosnuss traut seinen Ohren nicht. Kann diese Prophezeiung wirklich wahr sein? Zusammen mit seinen besten Freunden Matilda, dem Stachelschwein, und Oskar, dem Fressdrachen, macht Kokosnuss sich auf den Weg, die Welt zu retten. Doch wie bitte soll das gehen? Wo fängt man da am besten an?

Viel Zeit zum Nachdenken bleibt den Freunden nicht, denn sie stecken schon mittendrin in ihrem größten Abenteuer. Sie treffen den Rüsseldrachen Trödelknödel, bauen sich ein U-Boot, kämpfen mit einem Kraken, entdecken Atlantis, finden endlich das Orakelchen, von dem sie sich Rat erhoffen, und lüften schließlich das Geheimnis des Donnertrolls, der sich in einem geheimnisvollen Tempel in den Himmelskratzern der Dracheninsel versteckt. Aber hilft ihnen das alles, die Welt zu retten? Hilft ihnen vielleicht das sagenumwobene „Auge des Piraten“, das sie am Meeresgrund finden?