Der kleine König Dezember

modernes Märchen für Kinder und Erwachsene voller Weisheit und Lebenswärme2016 feiert die Inszenierung von „Der kleine König Dezember“, nach der Buchvorlage von Axel Hacke, Premiere. Das moderne Märchen für Kinder und Erwachsene frei nach Axel Hacke spricht die wirklich wichtigen Themen des Lebens an. Ein Theaterstück voller Weisheit und Lebenswärme. Der kleine König entführt den Zuschauer in seine traumhafte Welt. Eine Geschichte für alle Altersklassen. Welcher Erwachsene träumt nicht von einer Welt in der man alt werden und sich wie ein Kind austoben darf? Während bei uns alte Menschen oft nur als Last empfunden werden oder als irrsinnig, wenn sie sich austoben, haben sie in der Welt des kleinen Königs das eigentliche sagen. Dort freut sich jeder auf das Alter. In unserer Welt strebt jeder danach alt zu werden, aber keiner möchte alt sein. "Ach wenn ich nur schon 18 Jahre alt wäre.." oder "Ach wenn ich schon 30 wäre, dann wäre ich schon auf der Karriereleiter hoch geklettert". Unser kleiner König hat eine aufbrausende, neugierige Art und wächst dem Zuschauer schnell ans Herz. In der Umsetzung steht die Interaktion von Bühne und Leinwand im Vordergrund. Im Zimmer einer „großen Frau“ erscheint eines Tages ein kleiner, dicker König, der ihr aus seiner Welt erzählt, wo man jeden Tag kleiner und kindlicher wird. Der kleine König hilft der großen Frau, ihre Sinn- und Lebenskrise zu überstehen und entführt sie in seine Traumwelten. Sie philosophieren darüber, was das Leben ausmacht, über den Tod und über „das, was danach kommt“...Die Produktion stellt eine Weiterentwicklung der multimedialen Inszenierungskonzepte der Werkraumbühne Walldorf dar. Durch die Kombination von Livekamera, vorproduzierten Filmszenen und Animationen, entstand eine einzigartige Mischung, die dem Publikum viele ungewöhnliche und überraschende Bühnenmomente bietet.Inhalt: Der kleine König DezemberEines Tages entdeckt eine Frau in ihrem Bücherregal den kleinen, fetten König Dezember. Er ist nicht länger ist als ein Zeigefinger und so fett, dass sich sein winziger Samtmantel vor dem Bauch kaum mehr schließen lässt. Der kleine König isst wahnsinnig gerne Gummibärchen (die fast so groß sind, wie er selbst). Er wohnt in einem kleinen Mauerriss gleich hinter dem Bücherregal. Dort bewahrt er seine Träume in vielen kleinen bunten Schachteln auf. Der kleine König findet die Welt der „großen Frau“, einer “Insbürogeherin”, zwar ausgesprochen spannend, aber doch auch höchst merkwürdig. Denn in der Welt des kleinen Königs ist alles anders und eigentlich viel logischer als bei uns. In seiner Welt wird man groß geboren und weiß schon alles. Man kann lesen und schreiben, infintesimalrechnen und komputaprogrammieren und zurarbeitgehen und geschäftsessen. Alles kein Problem. Aber mit dem Alter wird man immer kleiner und vergisst immer mehr - im Kopf wird es immer leerer und so gibt Platz darin, für die wirklich wichtigen Dinge: die Schatten im Garten anschauen und sie für Gespenster halten... Oder den Wolken Namen geben... Oder seinen Teddybär anschreien... Beim kleinen König liegt die Kindheit am Ende des Lebens. Im Zusammensein mit dem kleinen König ändert sich für die „große Frau“ die alltägliche Sicht auf die Welt. Sie entdeckt Dinge, die sie vorher nie gesehen hat, stellt Fragen, an die sie zuvor nie gedacht hat: Träumen wir Menschen vielleicht, wenn wir denken wach zu sein? Oder wachen wir, wenn wir glauben zu träumen? Vielleicht träumt die große Frau sich den kleinen König nur - oder der König träumt die große Frau? Und wie ist das mit dem Leben nach dem Tod eigentlich? Wird jeder, wenn er stirbt, mal ein kleiner König? Diese Geschichte ist ein modernes Märchen für Erwachsene und Kinder. Sie beschäftigt sich auf leichte und äußerst unterhaltsame Art und Weise mit den existentiellen Fragen des Lebens. Phantasievoll, ironisch … und manchmal auch ein bisschen melancholisch.Inszenierung: Jasmin Rahimi-Laridjani Kleiner König: Claudia Schröder