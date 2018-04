Der Konflikt als Chance

Streit unter Kindern ist völlig normal. Frau Sänger-Warnecke zeigt Möglichkeiten auf, wie Sie den Zwist zwischen Geschwistern oder befreundeten Kindern schlichten können, ohne parteiisch zu werden.

Manchmal kommt es vor, dass ein Kind wütend wird, wenn ihm etwas misslingt oder ein Verhalten an den Tag legt, mit dem Sie nicht einverstanden sind. Hier hilft Frau Sänger-Warnecke, zu verstehen, warum sich die Kinder so verhalten und gibt Tipps, was Sie tun können, um damit besser umzugehen bzw. Ihr Kind entsprechend zu fördern. Eine besondere Rolle bei diesen Konflikten spielt immer wieder eine gelungene Kommunikation. An diesem Abend erfahren Sie, wie ein Miteinander möglich ist, ohne dass es Sieger oder Besiegte gibt, und wie Wege eines konstruktiven Miteinanders gefunden werden können.