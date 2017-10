Der Krüppel von Inishmaan von Martin McDonagh

× Erweitern Felix Gruenschloss

Hollywood kommt! Diese Nachricht weckt die Bewohner des irischen Eilands Inishmaan aus ihrem Alltag. Es soll ein Film gedreht werden über das Leben auf den umliegenden Inseln. Alle wollen mitmachen, aus ihrer harten Wirklichkeit ausbrechen – und wähnen sich als Stars. Für den jungen Billy ist diese Aussicht besonders verlockend. Mit schweren Behinderungen geboren und früh Vollwaise geworden, wird er von allen nur Krüppel-Billy genannt. Er ist in die schöne Helen verliebt, die gelernt hat, sich zudringliche Männer energisch vom Leibe zu halten. Kann Billy ein besseres Leben finden? In Hollywood? Auf der Insel? Billys Träume spiegeln die Hoffnungen einer jungen Generation wider, die den Boden unter den Füßen verloren hat, sich Armut, nackter Gewalt und Naturkatastrophen ausgesetzt sieht.Die Inszenierung des jungen Regisseurs Nicolai Sykosch zeigt die Aktualität des Stückes und trifft auch zwanzig Jahre nach der Uraufführung den Nerv der Zeit. Martin McDonagh, Dramatiker und Oscar-nominierter Filmemacher, beschreibt mit wunderbar skurrilen Charakteren in seinem glänzend gebauten (Volks-)Stück eine Gesellschaft, die sich ihre Zuversicht nicht nehmen lässt. Denn unter dem schwarzen Humor dieser bitterbösen Komödie über Hoffnung und den Mut, man selbst zu sein, lodert die wärmende Flamme der Liebe und des Mitgefühls.

Nicolai Sykosch Regie, Stephan Prattes Bühne, Britta Leonhardt Kostüme

Badisches Staatstheater Karlsruhe