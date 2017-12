nach dem Roman von Manuel Puig

Darsteller: Horst Emrich, Regie: Jutta Schubert

Der Kuss der Spinnenfrau

von Manuel PuigDeutsch von Anneliese BotondDie Geschichte zweier Häftlinge, die sich im Gefängnis - trotz aller gesellschaftlichen Schranken - näherkommen: Der schwule Molina pflegt den gefolterten, politischen Gefangenen Valentin Arregui. Dieser begreift, dass Molina ihn liebt, und er reagiert auf diese Liebe.Ein Sprechtheaterstück mit Objekten: poetisch, humorvoll, ergreifend und berührend.Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.Dauer: ca. 110 Min. (keine Pause)Darsteller:Molina: Horst EmrichValentin: Horst EmrichRegie: Jutta SchubertChoreographie: Diana SagvosdkinaFotos: Liza Wohlfahrt, Jonathan MasiorAufführungsrechte: Suhrkamp Verlag, BerlinPuigs Geschichte war in den 1970er Jahren ein mutiger Schritt. Sein Roman war in Argentinien verboten und trieb den Autor ins lebenslange Exil. Die Themen des Stückes sind leider bis heute brennend aktuell: Terror und Willkür in jetzt wieder erstarkenden diktatorischen Regimen, Ausgrenzung und Gewalt und eine konkrete Darstellung homosexueller Liebe.Eine kaba-reh production www.kaba-reh.de