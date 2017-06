× Erweitern Der Landarzt von Chaussy

Die ärztliche Versorgung auf dem Lande ist zunehmend ein Problem – nicht nur in der französischen Provinz, wo die Geschichte um Dr. Werner spielt. Jean-Pierre Werner ist schon viele Jahre Landarzt in Chaussy. Vor 10 Jahren gab es noch zwei Ärzte in der Gegend. Mittlerweile versorgt er allein seine Patienten, die er meist zuhause aufsucht. In seiner mehr als 30-jährigen Praxis hat er sich ganz bestimmte Verhaltensweisen angeeignet, um mit seinen, nicht immer zuvorkommenden, manchmal bärbeißigen oder abweisenden Patienten umzugehen. Er hat sich Anerkennung in der Gegend erworben, seine Patienten vertrauen ihm. Doch plötzlich erkrankt Dr. Werner selbst. Der ihn behandelnde Arzt rät Werner dringend, kürzer zu treten, sich auszuruhen und eine Vertretung für seine Landarztpraxis zu suchen. So kommt Dr. Nathalie Delezia nach Chaussy. Sie kommt gerade aus dem praktischen Jahr und hat noch wenig Erfahrung als Ärztin. Erst Stück für Stück begreift sie Dr. Werners humane, die jeweiligen Lebensumstände berücksichtigende Herangehensweise an seine Patienten zu akzeptieren und nachzuvollziehen. Sie beginnt aber auch, seine manchmal etwas veralteten Methoden zu korrigieren. Zuerst von den spröden und manchmal ruppigen Bewohnern der Provinz abgeschreckt, findet sie schließlich mit Emphatie und Herzlichkeit Zugang zu ihren Patienten, während Dr. Werner seine Vertreterin und ihre Methoden mehr und mehr in Zweifel zieht. Psychologisch feinfühlig gezeichnet, entwickelt Regisseur Lilti die Beziehung zwischen dem Landarzt und seiner Vertreterin. Dass er den Landarzt von Chaussy mit Francois Cluzet besetzt hat, ist sicher kein Zufall. Wie in Cluzets-Erfolgsfilm „Ziemlich beste Freunde“ verfolgt der Regisseur, der auch am Drehbuch mitschrieb, auch in seinem Film „Der Landarzt von Chaussy“ das Konzept, zwei sehr unterschiedliche Charaktere aufeinanderprallen zu lassen, sich abstoßend und sich anziehend in einer Komödie, die den Zuschauer mitnimmt auf eine Gratwanderung zwischen Komik und Tragik.