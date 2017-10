Die Sintflut und einer zuviel!

Eigentlich sollte die neue Inszenierung „Unterm Horizont geht´s weiter“ heißen, und die Hauptrollen sollten 3 Menschen in einer Hochhaussiedlung darstellen, aber man soll bekanntlich stets unbedingt Tiere einbauen. Das zieht Studien zur Folge - Publikum ins Theater. Vor allem Kinder und Frauen, so sagt man. Doch was passt zu unserer heutigen Weltuntergangsstimmung besser als Lemminge? So wollen wir den letzten Lemming vor seinem Sprung in die Tiefe retten. Fühlen Sie sich nun als auserwähltes Publikum, Teil einer Arche Noah zu werden, in deren Ihnen drei Typen begegnen, die das nahe Ende zu dem machen was es eigentlich ist: längst überfällig. Wer dieses Theaterstück überlebt ist gerüstet für die nächste Sintflut. Im „Der letzte Lemming“ riecht es nicht nur nach Moosen, Seggen und Kräutern sondern vor allem auch nach Komödie. Eine Seltenheit im Angebot für Kinder, deren Eltern und Großeltern, also somit ein Glücksfall. Schon allein weil man sich auf die dramatische Form verlässt. Einmal kein Erzähltheater, die momentan für Kinder häufig gewählte Form.Man erzählt eine Geschichte für Menschen von 5 bis 99 in wunderbaren Szenen mit pointierten Konflikten. So weit so gut, so amüsant. Aber das Stück hat, wie alle wirklichen Komödien, einen ernsten Kern. Das Interessanteste an der Sintflut-Geschichte ist auch die Tatsache, dass es diese Geschichte auch in den Überlieferungen vieler anderer Völker gibt. INHALT: Während drei Lemminge noch an der Existenz Gottes zweifeln, lässt dieser eine gewaltige Sintflut über die Erde hereinbrechen. Glück haben die, die ein Ticket für die Arche Noah erhielten: Zwei Dromedare, zwei Löwen, zwei Ameisen …Der Untergang der Welt naht und da stehen Sie nun: drei Lemminge, drei Freunde. Sie machen alles zusammen, es gibt sie nur im Dreierpack. Sie leben zusammen in zwischen Nordfinnland und Sibirien. Es gibt Tage, da kann es ganz schön langweilig sein in dieser gegend. Dann ist alles einfach nur weiß und öde. An solchen Tagen fangen sie oft an zu streiten, weil ihnen halt einfach nichts Besseres einfällt.

Mindestalter: ab 6 Jahren (Empfehlung)

Dauer: 1 Stunde 30 Minuten (inkl. Pausen)