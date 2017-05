Der Liebestrank

× Erweitern Schloss Zwingenberg

Nemorino ist schwer verliebt in Adina, doch leider will sie nicht so, wie er will.

Als dann auch noch der machohafte Sergeant Belcore mit seinen Soldaten in das kleine Städtchen einzieht, Adinas Herz im Sturm zu erobern scheint und sie ihm gar die Hochzeit verspricht, ist Nemorino hoffnungslos verzweifelt. Glücklicherweise preist der gerade vorbeiziehende Quacksalber Dulcamara lauthals Wundermittel gegen Leiden aller Art an.