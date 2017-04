Museum nach Feierabend - "der besondere Museumsabend" - Vergnügliche Kurzführungen oder Vorträge zu ausgesuchten Themen:

Der Limes blüht auf

Rückblick und Ausblick auf das Welterbe in unserer Region und Europa

Limes-Cicerone Doris Köhler berichtet von den Limes-Entwicklungen ein Jahr nach der Landesgartenschau. Was hat sich verändert? Welche Daueranlagen bleiben? Wie geht es weiter am Welterbe Obergermanisch-Raetischer Limes? Was verändert der Brexit für den Gedanken der Welterbe Europas?

Vortrag mit erläuternden Bildern aus unserer Region

Referentin: Doris Köhler, Limescicerone