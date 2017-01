Der literarische Abend

Homerische Hymnen – Dionysos, Aphrodite, Pan Vorgetragen von Eunike Engelkind und Stefan Charisius, musikalisch begleitet von Stefan Charisius und seiner KORA Als wir im letzten Sommer die Hymnen auf Aphrodite, Pan und Dionysos im „Städt. Lapidarium“ vorgestellt haben, war leider das Wetter sehr schlecht, weshalb wir diese Veranstaltung jetzt in neuer Form im Hegelhaus anbieten. Diesmal wird Stefan Charisius dabei sein, der zu den wenigen Europäern gehört, die die afrikanische Kora, eine Stegharfe, spielen können. Dadurch werden diese archaischen, fast 3000 Jahre alten Hymnen, die in der Antike zur Lyra vorgetragen wurden, auf eine neue, doch passende Weise zum Klingen gebracht. Einleitungen und Erläuterungen: Frank Ackermann Eunike Engelkind (siehe auch 4. April und 30. Mai) ist Schauspielerin und verfasst eigenständige Solo-Stücke, so auch „Mignon – aus Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre“, „Hölderlin – Wem sonst als Dir“, „Das Käthchen von Heilbronn“, „Der Widerspenstigen Zähmung“. Stefan Charisius und seine Kora sind weltweit mit dem DUNDU, einer vollbeweglichen Großpuppe, unterwegs; er spielt seit Jahren mit Musikern aus vielen Kulturen: Mori Dioubate, Jaffer Khan, Thomas D., Flo Dauner, „Einstürzende Neubauten“ usw.