Der "Luther Schwabens"

In diesem Jahr feiern evangelische Christen weltweit das 500. Jubiläum des Thesenanschlags Martin Luthers und damit den Beginn der Reformation. Reutlingen gehört zu den frühen Reformationsstädten Süddeutschlands. Der Reformator Matthäus Alber feierte bereits 1524 das Abendmahl "unter beiderlei Gestalt" in der Marienkirche, was überregional große Aufmerksamkeit erregte. Die Tatsache, dass Reutlingen als einzige Reichsstadt neben Nürnberg 1530 das Augsburger Glaubensbekenntnis unterschrieb, gilt noch heute als ein Höhepunkt der Reutlinger Geschichte. Mit zahlreichen Objekten wie vorreformatorischen liturgischen Gewändern, Dokumenten und Büchern nähert sich die Ausstellung dem zentralen Mann der Reutlinger Reformation und zeigt seine Einbettung in eine bewegte Zeit.