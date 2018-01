Der Mann im Futterall

Die junge Varinka hat sich in den viele Jahre älteren Lehrer des Dorfes verliebt, Bylinkov. Je mehr sie durch die Liebe von Glücksgefühlen überwältigt wird, desto zurückhaltender wird ihr Geliebter. Der konservative alte Mann hält mit beiden Händen an seiner traditionellen und bewährten Lebensweise fest, während die mädchenhafte Dreißigjährige bereit ist, alles Neue mit ihm in Erfahrung zu bringen bis sie eines Tages zu ihm fährt - und zwar mit einem Fahrrad.Text: Wendy WustersteinRegie: Babak RadmehrSpiel: Parichehr Bijani, Babak Radmehr