Der Menschenfeind - Premiere

Molières Komödie Der Menschenfeind wird am 4. Juni 1666 uraufgeführt. Die absolutistische Hofgesellschaft trifft sich zur großen Party; nur der Idealist und strenge Sittenrichter Alceste möchte nicht dabei sein. Er hasst die Schleimereien seiner adligen Freunde, lieber bleibt er einsam im Schatten und geigt jedem seine Meinung: „Ach, ich könnte speien, / wenn ich euch sehe! Diese Kriechereien, / Am liebsten möcht ich fliehen / aus diesem Kaff, und in die Wüste ziehen.“ – so schimpft er gleich zu Beginn des Dramas mit ungehöriger Gehässigkeit auf seine Mitmenschen, auf ihren Klatsch, ihr Prestigebedürfnis, ihr Aufsteigertum und ihre falsche Bescheidenheit. Für sich und andere erhebt er den Anspruch, ganz ohne Heuchelei und nach allen Regeln der unbedingten Wahrhaftigkeit zu leben. In einer Welt der Möchtegerndichter und geschmeidigen Schmeichler kann er damit nur scheitern, aber auch der Ausstieg aus der verhassten Gesellschaft ist nicht ganz einfach, wenn sich die Angebetete als Königin der Intrigen entpuppt …