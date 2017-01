Da die Bestsellerautorin Ingrid Noll nur noch sehr selten liest, ist die Kulturinitiative blacksheep ganz besonders stolz darauf, sie in Bonfeld zu einer Lesung am Samstag, 04. Februar, begrüßen zu dürfen. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Krimi-Autorinnen der Gegenwart. Der Durchbruch gelang ihr bereits 1991 mit ihrem Erstlingswerk „Der Hahn ist tot“. Es folgten viele weitere Bestseller. Darunter „Die Häupter meiner Lieben“, der 1994 mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet und, wie viele andere ihrer Romane auch, erfolgreich verfilmt wurde. 2005 erhielt sie zudem den „Friedrich-Glauser-Ehrenpreis der Autoren“ für ihr Gesamtwerk. Im Mittelpunkt ihrer Romane stehen Frauen verschiedenen Alters, die sich auf unkonventionelle Art und Weise ihrer Ehemänner oder Liebhaber entledigen. In Bonfeld, erstmals im Atelier von Thea Bayer-Rossi, liest Ingrid Noll aus ihrem neuesten Buch „Der Mittagstisch“. Nelly, eine verlassene Mittdreißigerin, tischt für zahlende Mittagsgäste auf, darunter natürlich auch Männer der unterschiedlichsten Art. Schnell brodelt es in der Mordküche. Die Autorin zieht in dieser Kriminalkomödie wieder alle Register ihres Könnens, das sich durch große Menschen- und Milieukenntnis sowie eine große Portion schwarzen Humors auszeichnet. Nach der Pause wird sich die Journalistin Ulrike Plapp-Schirmer mit der sympathischen Erfolgsautorin unterhalten. Dazu gibt es Snacks und mörderisch guten Sekt und Selters. Auch die Buchhandlung Passepartout ist mit einem Büchertisch vor Ort.