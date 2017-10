Ein hochkarätiger Routinier, ein talentierter Nachwuchskünstler und eine stimmige Theateratmosphäre – das ist das Rezept der neuen Kabarettsendung „Der Nächste, bitte!“ des SWR Fernsehens. Hier wird zusammengebracht, was zusammengehört. Schließlich ist die Welt in den letzten Jahren nicht gerade unkomplizierter geworden. Höchste Zeit an einem Abend zwei verschiedene Generationen von Künstlern gemeinsam auf die Bühne zu holen – mit verschiedenen Sichtweisen und natürlich einer Menge Lacher im Gepäck.Den Anfang machen die bayerische Kabarett-Legende Lisa Fitz und Martin Frank, sowie Lokalmatador Christoph Sonntag und die „Prenzlschwäbin“. Lisa Fitz ist die „Grande Dame“ des deutschen Kabaretts. Seit Jahrzenten ist die bayerische Powerfrau eine Institution auf den Bühnen der Republik. Martin Frank ist als Gewinner des Goldenen Besens 2017 bereits hochdekoriert und überzeugt das Publikum mit hinreißenden Geschichten eines echten Landeis in der großen Stadt. Denn mit bäuerlichem Migrationshintergrund ist das Leben in der pulsierenden Metropole München voller kleiner und großer Hindernisse. Christoph Sonntag ist schon seit vielen Jahren der oberste Therapeut der schwäbischen Seele. Die „Prenzlschwäbin“ dagegen ist die Botschafterin des schwäbischen Brauchtums in Berlin und befindet sich damit in einem Epizentrum, dort wo man den Menschen von Rems und Neckar nicht immer vorurteilsfrei begegnet.Es werden zwei Sendungen aufgezeichnet.