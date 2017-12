Der Nikolaus kommt

× Erweitern Weihnachtsmarkt Heilbronn

Brav sein lohnt sich sicherlich immer. Ganz besonders aber lohnt es sich für die Kinder um die Weihnachtszeit herum, wenn der Nikolaus mit seinen Gaben kommt.

Natürlich besucht der Mann mit dem weißen Rauschebart auch den Heilbronner Weihnachtsmarkt. Am Mittwoch, 6. Dezember zwischen 12 und 17 Uhr schlendert er mit einem voll beladenen Geschenkesack über den Weihnachtsmarkt. Ab 17 Uhr ist er dann für eine Stunde in der Tourist-Information in der Heilbronner Kaiserstraße zu finden. Auch hier beschenkt er Kinder und steht für ein weihnachtliches Foto bereit.