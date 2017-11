Der Nussknacker - Ein Weihnachtsmärchen

Der Nussknacker - ein WeihnachtsmärchenEin kleines Mädchen, ein verzauberter Nussknacker, eine wundersame Bescherung und ein fantastischer Traum - es gibt nur wenige, die sich der im wahrsten Sinne des Wortes "zauberhaften" Geschichte vom berühmten Nussknacker entziehen können. Dass die phantasievolle Erzählung zum Klassiker auf den Bühnen der Welt wurde, verdankt sie bis heute der wunderbaren Musik von Peter Iljitsch Tschaikowsky, die am 18. Dezember 1892 zum ersten Mal in St. Petersburg erklang. Wie gut sich seine pittoresken musikalischen Einfälle nicht nur mit klassischem Ballett, sondern auch mit artistischen Elementen, mit Pantomime und phantasievollen Bildern verbinden lassen, können kleine und große Zuschauer in der Liederhalle erleben, wenn sich die Uraufführung des Balletts zum 125. Mal jährt.

St. Petersburg Festival Ballett mit Special Guests: Monsieur Schneider, Artistik, Pantomime & Clownerie Kristalleon, Glasmusik Zani van Lu, Chinesische Artistik Rissolo & Alteja, Artistik & Jonglage Amelia, Erzählerin (nur 15.00 Uhr)Peter I. Tschaikowsky, Musik Marius Petipa, Libretto Lew Iwanow, Choreographie Aivis Tucs, Lichtdesign Margarita Zhuchina, RegieI van Luzan, Regie

Vor märchenhafter Kulisse entsteht hier aus vertrauten und neuen Elementen eine fantastische Show, für die Tschaikowskys Musik die Grundlage bildet. Viele liebevolle Details sind hier eingeflossen, um aus dem bekannten Stoff eine faszinierende Symbiose aus Tanz und Artistik zu erschaffen: Gegenstände wirbeln in müheloser Leichtigkeit über die Bühne; eine Traumgestalt im Spiegelkostüm zaubert aus einem gläsernen Orchester sphärische Klänge zu Tschaikowskys Musik; ein Spaßvogel verleiht den heiteren Szenen eine besondere Note. Dazwischen mischen sich die Tänzer und Solisten des St. Petersburg Festival Balletts, bewegen sich durch Licht und Farbe und verkörpern die Hauptprotagonisten der Show in schwebeleichter Eleganz. Seit Jahren schon ziehen die großen Weihnachtsproduktionen im Prinzregententheater ein begeistertes Publikum an. Auch diesmal darf man sich freuen - auf Mäusekönig und Zuckerfee, auf Blumenwalzer, Tanz der Rohrflöten und Schneeflocken-Walzer und manch Überraschung.