Der Nussknacker

»Dunkel, aufregend wie ein Sabbat der Art Michael Jacksons, elegant wie der Klappzylinder des Hutmachers aus ›Alice im Wunderland‹, den Johnny Depp in Tim Burtons Film darstellt.« Treffend bringt ein Kritiker der Tageszeitung »Le Temps« den »Nussknacker« auf den Punkt, den Jeroen Verbruggen als erstes abendfüllendes Stück für das Ballet du Grand Théâtre de Genève schuf. Der Belgier, der zuletzt bei Les Ballets de Monte-Carlo tanzte, gab 2014 als gerade mal Dreißigjähriger seine Karriere als charismatischer Solist auf, um nur noch als Choreograf zu arbeiten. E.T.A. Hoffmanns Erzählung »Nussknacker und Mäusekönig« als Vorlage nutzend, inszeniert Verbruggen den märchenhaften Stoff ganz und gar unkonventionell. In der fantastischen Traumwelt von Verbruggens Ballett tanzt sich Marie alias Clara zwischen Unschuld und Frivolität vom Mädchen zur Frau. An ihrer Seite treibt Droßelmeier – der ehrenwerte Herr, der verborgene Prinz – vielgestaltig die Handlung voran. Der fröhliche, absurde, auch düstere Zauber wird in den barock-avantgar distischen Kostümen des Couturier-Duos Livia Stoianova und Yassen Samouilov gespiegelt – ein faszinierendes, verrücktes Vergnügen.