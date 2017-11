Ballett in 2 AktenMusik von P. I. Tschaikowsky Der Nussknacker ist Weihnachten! In der Jubiläums- Tournee präsentiert das berühmte Russische Klassische Staatsballett unter der Leitung von Konstantin IWANOW seine aktuelle Interpretation vom bezaubernden Märchen Hoffmanns.Dieser Ballettklassiker gehört zu nicht wegdenkbareren Bestandteilen eines gelungenen Weihnachtsfestes für Jung und Alt. Die erstrangigen Tänzer des Ensembles begeistern das Publikum mit einer prunkvollen choreographischen Umsetzung der romantischen Geschichte vom braven Nussknacker,dem bösen Mäusekönig und dem schönen Mädchen, wo am Ende die Liebe triumphiert.