Diesen Winter präsentiert das Russische Nationalballett aus Moskau am 04. Januar 2018 im Rosengarten Mannheim gleich zwei der größten und bezauberndsten Stücke des klassischen Ballettrepertoires zur legendären Musik von Peter Iljitsch Tschaikowsky:Um 15 Uhr führt ein Märchenerzähler auf unnachahmliche Weise durch die Geschichte von Schwanensee, damit auch die Kleinsten im Publikum der Handlung folgen können. Bei der Abendvorstellung um 20 Uhr erwartet die Zuschauer mit der Nussknacker ein weiteres Meisterwerk voller Poesie, Anmut und Eleganz. Für Groß und Klein die wunderbare Chance, die einzigartige Perfektion des Balletts zu erleben.

Märchenwelten in der Sprache des russischen Balletts

Ein zum Leben erwachter Nussknacker im Winterwald oder Grazile Schwäne im Mondschein – in unübertroffen anmutigen Choreografien erobern in Tschaikowskys Meisterwerken die fantastischen Wesen der Märchenwelt die Bühne.

Der Nussknacker führt in längst vergangene Zeiten. Die fantastische Geschichte, die auf den literarischen Vorlagen von E.T.A. Hofmann und Alexandre Dumas d. Ä. basiert, beginnt an einem kalten Weihnachtsabend im winterlichen St. Petersburg. Von ihremgeheimnisvollen Patenonkel Herr Drosselmeier bekommt die kleine Marie einen Nussknacker geschenkt. Später am Abend erwacht die vermeintlich plumpe Holzpuppe zum Leben. Der Nussknacker eröffnet Marie eine farbenfrohe Traumwelt, in der ein angriffslustiger Mausekönig, eine zauberhafte Zuckerfee und viele andere fantastische Geschöpfe auf die beiden warten. Dieser Klassiker ist ein fantasievolles und überbordendes Fest, das auch die Tanzkunst ferner Länder zelebriert. Begleitet vom gläsernen Klang derCelesta zählt der technisch anspruchsvolle „Tanz der Zuckerfee“ zu den Paraderollen für Solistinnen des klassischen Balletts.