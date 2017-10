Der Prinz und der Bettelknabe

Theaterstück der Badischen Landesbühne Bruchsal

Der Betteljunge Tom Canty wünscht sich nichts sehnlicher, als schicke Klamotten tragen und sich endlich satt essen zu können. Beim Umherstreifen veriert er sich ins königliche Schloss und trifft auf Eduard, einen Jungen, der ihm bis aufs Harr gleicht, jedoch in einer vollkommen anderen Welt zu Hause ist. Denn Eduard ist Prinz und Sohn des englischen Königs. Die beiden Jungs freunden sich an und beschließen, die Rollen zu tauschen. Eduard, in Toms Lumpen gehüllt, wird von der Palastwache auf die Strasse gesetzt und merkt bald, das er mit seinen Kleidern auch eine Menge Privilegien abgegeben hat. Tom indessen fremdelt mit den Annehmlichkeiten am Hof und hat dort bald die Nase voll. Als der König, Eduards Vater, plötzlich stirbt, soll der Bettelknabe Tom der neue Herrscher Englands werden.