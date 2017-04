TiKKids - Kindertheater im TiKKTheaterstück nach Otfried Preußler für Kinder ab 4 JahrenDer Kasper hat eine Kaspermütze und der Seppel einen Seppelhut. Eigentlich ganz einfach. Ja, und der Räuber Hotzenplotz, mit sieben Messer im Gürtel, einem Säbelund einer Pfefferpistole, der stiehlt die neue Kaffeemühle der Großmutter. Und schonist alles durcheinander. Ausgerechnet die Kaffeemühle, die Kasperl und Seppel derGroßmutter geschenkt haben und die ihr Lieblingslied spielt, wenn man Kaffee mahlt.Der Räuber muss gefangen werden! Mit einem raffinierten Trick. Doch so ein Hotzenplotz ist gerissen. Kasperl und Seppel tappen in die Falle, werden in die Räuberhöhle verschleppt, an den Zauberer Petrosilius Zwackelmann verkauft und müssen eine Menge Abenteuer bestehen, bevor sie die Kaffeemühle heil zurückbringen können.Spieldauer 60 Minuten. Ensemble: SCHAUBUDE