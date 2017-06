Der Report der Magd

Ein Literaturkreis ohne Pflichtlektüre! Interessierte sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit Jessica Strain, d.a.i.-Lehrerin und Buchliebhaberin aus New York, am Fr. 7.7. um 19:00 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen einen Abend voller Gespräche, Inspiration und dem gedruckten Wort zu erleben. Im Mittelpunkt steht Margaret Atwoods Roman „A Handmaid’s Tale“ aus dem Jahr 1985. Die Geschichte erzählt von einer dystopischen Zukunft, in der christliche Fundamentalisten die Macht an sich gerissen haben. Die Handlung folgt der Magd Offred, die aus ihrer Familie gerissen wird und für eine einflussreiche Familie ein Kind gebären soll.

Bei diesem neuen Format dreht sich einmal im Monat alles um einen Roman, Sachliteratur oder um ein Magazin. Jessica Strain präsentiert relevante Passagen auf verschiedenen Wegen, etwa durch das Vorlesen von Textausschnitten, Videos, Musik. Es wird ein konversationsreicher und gemütlicher Abend sein, der zum Nachdenken anregt und die Konversation auf Englisch fördert.

In englischer und deutscher Sprache