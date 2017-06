Der Sandmann 4.0

4.0? Was ist das? Da war doch was! Industrie 4.0 ist derzeit in allem Munde, doch was heißt das wirklich? Für uns und unser zukünftiges Leben…unsere Gesellschaft?

Steht uns eine neue industrielle Revolution bevor? - Spannende Fragen.

Grund genug für uns, dieses Thema theatralisch aufzubereiten...

Also machen wir Theater 4.0!

In diesem Stück gibt es eine absolute Neuheit auf einer deutschen Theaterbühne:Eine der drei Hauptrollen wird gespielt von einem echten Roboter der neuesten Generation.

Sonderveranstaltungen für Firmen und Schulklassen an zusätzlichen Terminen sind auf Anfrage möglich!

Erstmals in unserer Geschichte haben wir eine so aufwändige Theaterproduktion als „Roadshow Theater“ konzipiert.

D.h. wir könne diese auch an anderen passenden Locations spielen.

Sprechen sie uns an!