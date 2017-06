Der Schaum der Tage

Boris Vian, der Jazzer, Chansonnier und Autor, publizierte 1946 den Roman L‘Écume des jours, eine surrealistisch verfremdete, elegisch-tragische Liebesgeschichte. Nach Vians frühem Tod stieg das Buch in den 1960er/70er Jahren zum Kultbuch einer Generation junger Leser auf. So fiel es auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs auch dem Komponisten Edison Denisov in die Hände. Denisov hat in seinem Schaffen die Errungenschaften der westlichen Avantgarde auf ganz persönliche Weise reflektiert. Seine 1986 uraufgeführte Opernfassung des Romans durchsetzt melodisch beseelte Szenen voll kammermusikalischer Intensität mit musicalnahen Chor- und Chansoneinlagen und zitiert die Jazzlegende Duke Ellington.