"Der Sommer ihres Lebens" ist nicht nur eine berührende Geschichte über das Altern, sondern zugleich eine beeindruckende Zusammenarbeit zwischen der Zeichnerin Barbara Yelin und dem Schriftsteller Thomas von Steinaecker:

Gerda steht am Fenster eines Seniorenheims und schaut in die Sterne. Lange hat sie die Frage aufgeschoben, jetzt sucht sie eine Antwort darauf: Hat sie ein glückliches Leben? Früher war Gerda ein aufgewecktes Mädchen, mit Interesse für Zahlen. Sie setzt sich durch, wurde Astrophysikerin, verliebte sich, bekam eine Tochter und trennte sich später von ihrem Mann. Während sie versucht, den Alltag im Heim mit den schwäbischen Pflegerinnen zu meistern, denkt sie zurück an ihre Jugend in den 1960er Jahren und an eine schmerzhafte Entscheidung, die sie damals treffen musste, in jenem Sommer ihres Lebens - für ihren Mann und gegen eine Stelle im Ausland.