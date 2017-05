Der Sommer in Stuttgart 2017 - Festival für neue Musik

Der Sommer in Stuttgart

Festival für neue Musik

15. – 18. Juni 2017

In der Zeit vom 15. bis 18. Juni 2017 wird in den Sälen vom Theaterhaus Stuttgart und in der Kirche St. Georg ein breit gefächertes Spektrum zeitgenössischer Musik präsentiert.Fünf Stuttgarter Veranstalter für neue Musik (Akademie Schloss Solitude, ensemble ascolta, Musik der Jahrhunderte, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, SWR) präsentieren in vier Festivaltagen 30 Werke, davon 11 Uraufführungen und 3 deutsche Erstaufführungen.

15.06.2017 [Donnerstag] 18:00 / Stuttgart / Theaterhaus / T2

Der Sommer in Stuttgart

Erik Satie: Parade. Ballet réaliste (1917)für ascolta arrangiert von Andrew Digby (2016)mit einer Visual Performance von Li Lorian (2017)Uraufführung

Martin Smolka: En tractantMusik zum Stummfilm Entr'acte von René Clair (2008)Erik Satie: Cinéma. Extrait du ballet Relâche suivi d'Entr'acte (1924)für ascolta arrangiert von Andrew Digby (2007)Uraufführung

ensemble ascoltaLi Lorian, visual performanceLeitung: Hartmut Keil

15.06.2017 [Donnerstag] 20:00 / Stuttgart / Theaterhaus / T1

Der Sommer in Stuttgart

Zad Moultaka: UMfür sechs Sänger, Instrumentalensemble und Elektronik (2016)

Ensemble Ars NovaNeue Vocalsolisten

15.06.2017 [Donnerstag] 21:30 / Stuttgart / Theaterhaus / T2

Der Sommer in Stuttgart

Nach(t)Schlag

Peter Ablinger: Neues Werk für Ensemble (2017)Uraufführung

Bernhard Lang: Differenz/Wiederholung DW4.02für E-Viola, Posaune und Klavier (2000)

John Adams: Short ride in a fast machine (1986)für ascolta arrangiert von Andrew Digby (2012)

ensemble ascolta

16.06.2017 [Freitag] 19:30 / Stuttgart / St. Georg / Heilbronner Str. 135

Der Sommer in Stuttgart

Rupert Huber und Maria de Alvear: ELIÁ „Ritual an den Olivenbaum“für Kammerorchester, Solostimme, Vokalsextett und SemantronUraufführung

I DAS ÖLBLATTII ACEITUNAS CON VINO / OLIVEN MIT WEINIII AL OLIVO, AL OLIVO...IV DAS LICHT DER ÖLLAMPE

Maria de Alvear: GesangStuttgarter KammerorchesterNeue VocalsolistenRupert Huber: Leitung und Gesang

16.06.2017 [Freitag] 21:30 / Stuttgart / Theaterhaus / P1

Der Sommer in Stuttgart

Philipp Krebs: heavy hitter (AT/2017)für E-Gitarre, Ensemble, Live-Elektronik & VideoUraufführung

Thilo Ruck, E-GitarrePony Says, Instrumente/ImprovisationGustav Kollmann, TrompetePhilipp Adamczewski, OboeLeonard Melcher, ViolinePhilipp Krebs, Live-ElektronikLeitung: Christof M LöserSTUDIO NEUE MUSIK der HMDK Stuttgart

17.06.2017 [Samstag] 16:00 / Stuttgart / Theaterhaus / T2

Der Sommer in Stuttgart

SWR JetztMusik / KlangmagieEinführung: 15:00 Uhr

Rued Langaard: Streichquartett Nr. 2 (1918)Rued Langgaard: Insektarium für Klavier (1918)

Samir Odeh-Tamimi: Neues Werk für Klavier (2017)Uraufführung / Kompositionsauftrag des SWR

Johannes Boris Borowski: Neues Werk für Streichquartett (2017)Uraufführung / Kompositionsauftrag des SWR

Minguet QuartettChristoph Grund, Klavier

17.06.2017 [Samstag] 20:00 / Stuttgart / Theaterhaus / T1

Der Sommer in Stuttgart

SWR JetztMusikKlangmagie

Einführung: 19:00 UhrRued Langgaard: Sphärenmusikfür Sopran, Chor, Orchester und Fernorchester (1918)

Kaija Saariaho: Chateau de l’amefür Sopran, Chor und Orchester (1996)

Claude Vivier: Siddharthafür Orchester in 8 Gruppen (1976)

Lini Gong, SopranSWR Symphonie-OrchesterSWR VokalensembleLeitung: Alejo Pérez

18.06.2017 [Sonntag] 18:00 / Stuttgart / Theaterhaus / T2

Der Sommer in Stuttgart

Luis Codera Puzo: Emporfür Solosopran, 3 Frauenstimmen, 3 Flöten, 3 Kontrabässe (2017)Uraufführung

Sarah Maria Sun, SopranCrossing LinesLeitung: Luis Codera Puzo

Ming Tsao: Das wassergewordene Kanon-Buchfür sechs Stimmen (2016/17)Uraufführung

Neue Vocalsolisten

18.06.2017 [Sonntag] 20:00 / Stuttgart / Theaterhaus / P1 und T4

Der Sommer in Stuttgart

DoppelkonzertI - BEAT BOX (P1)

Erin Gee: Neues Werk (2017) / UraufführungGordon Kampe: Neues Werk (2017) / UraufführungOndřej Adámek: Airmachine. Neufassung für Video und Stimme (2017)Ole Hübner: Mehrfachbelichtete Melodramen (2017)Kurt Schwitters: Ursonate (Auszug)Georges Aperghis: Récitation Nr. 13 - Kat Ga

Frauke Aulbert: Stimme, Performance, KonzeptAlexander Hofmann: KlangregieJörg Bittner: Lichtdesign

<<<direkt im Anschluss nach Raumwechsel>>>

II - a new skin (T4)Mit Kompositionen vonMichael Beil, Alvin Lucier, Neil Luck, Stefan Prins, Simon Steen-Andersen

Gwen Rouger: Konzept, Klavier, Keyboard (Soundinitiative)Janine Jembere: Konzept, Szenographie, VideoEtienne Graindorge: Sound Ingenieur (Soundinitiative)