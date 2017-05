Der Sommer in Stuttgart 2017

Inspiriert vom tibetanischen Totenbuch und klösterlichen Gesängen erforscht der libanesische Komponist Zad Moultaka in UM das Phänomen des Heiligen in Gegenüberstellung zum Sinnverlust in unserer modernen, konsumorientieren Welt. Mit den Mitteln der elektronischen Musik stellt er die Verbindung zu klanglichen Eigenheiten der tibetischen Mönchsgesänge her. Aber Zad Moultaka will UM nicht nur als ein Mantra verstanden wissen. Er sieht darin auch eine Abkürzung für „United Motors“ und hat dabei den berühmten aristotelischen Gottesbeweis im Blick, dem zufolge Gott der Motor aller (beweglichen) Dinge ist. Und nicht zuletzt baut UM auf dem Sound eines Ferrari-Motors auf.