Der Sommer in Stuttgart - Doppelkonzert

I - BEAT BOX

Wenn Beatboxen, also das fünfte Element des HipHop, auf Neue Musik trifft, prallen musikalisch und soziokulturell zwei Welten aufeinander, die beide am Rande der Gesellschaft fanatisch ihre Kunst schaffen und trotzdem unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf den drei Ebenen Vokalartistik, Video/Lichtdesign und Elektronik wird die rhythmische Sprache des Beatboxen in neo-avantgardistische Soundart übersetzt.

<<<direkt im Anschluss nach Raumwechsel>>>

II - A new Skin

Die Performance a new skin befasst sich mit dem Körper und seiner Virtualität. Die Musikerin Gwen Rouger und die Künstlerin Janine Jembere nähern sich ihm und seinen Repräsentationen aus unterschiedlichen Perspektiven an. Ihre Arbeit kreist um Künstlichkeit und physische Veränderungen. Mittels Technik wird die Performerin visuell verdoppelt und verdreifacht, ihre Gliedmaßen verlängert. Das Piano mutiert zu einem Stück Holz und wird kontrolliert von der Stimme der Pianistin oder ihrer Gehirnströme.