Der Sommer in Stuttgart - SWR - Jetzt Musik

Wieder- und Neuentdeckungen stehen im Zentrum der beiden Konzerte, die SWR JetztMusik zum Festival „Sommer in Stuttgart“ beisteuert. Neuentdeckungen des Gegenwärtigen sind die beiden Werke von Johannes Boris Borowski und Samir Odeh-Tamimi im Kammerkonzert. Dem gegenüber stehen Werke des dänischen Komponisten Rued Langgaard. Er wurde lange als rückständig belächelt. Dabei gerieten u.a. sein rhythmisch-mechanistisch radikal ausformuliertes 2. Streichquartett und der Klavierzyklus „Insektarium“ geprägt von mutigen Ausflügen ins Geräuschhafte vollkommen aus dem Blickfeld – zu Unrecht wie man heute weiß.

Die bereits 1918 uraufgeführte „Sphärenmusik“ des dänischen Komponisten Rued Langaard schmuggelte der Komponist Per Nørgård in den 1960er Jahren in einen Wettbewerb, bei dem György Ligeti als Juror mitwirkte. Nach Lektüre der Partitur bekannte Ligeti, bislang nicht gewusst zu haben, ein Epigone Langgaards zu sein. Eine andere Art der Sphärenmusik komponierte der Kanadier Claude Vivier mit „Siddhartha“ nach Herman Hesses gleichnamiger Erzählung. Dem Schüler Karlheinz Stockhausens diente dessen Formeldenken als Vademecum in den Orient.