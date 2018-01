× Erweitern Foto: Sonja Ramm Der Steppenwolf

Am Donnerstag, dem 08. Februar 2018 ist die Badische Landesbühne mit dem Schauspiel „Der Steppenwolf“ von Hermann Hesse zu Gast in der Stadthalle Plochingen.

Harry Haller, ein umherziehender Lebenskünstler und lebensmüder Intellektueller, ist innerlich zerrissen: Er bewundert die Heroen der bürgerlichen Kultur, schätzt die saubere Gemütlichkeit, die ihm die Mansarde seines biederen Vermieters bietet, hat aber für die Pflichten und Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft nur Verachtung übrig. Da sind die Thesen des „Tractats vom Steppenwolf“ Wasser auf seine Mühlen. Das kleine Büchlein fordert auf zu einem unbedingten und extremen Leben und empfiehlt den Humor als Weg, der Durchschnittlichkeit des Bürgerlichen zu entkommen. Der Gedanke an Selbstmord lässt Harry dennoch nicht los. Er betrinkt sich und flieht in die nächtlichen Großstadtstraßen, wo er von Hermine aufgelesen wird. Die androgyne Verführerin eröffnet ihm eine dionysische Erfahrungswelt aus Tanz, Sex und Rausch. Er wird eingeladen in die Scheinwelt des magischen Theaters, wo er sich vorübergehend von seiner Persönlichkeit lösen muss. Seine Seele zerfällt in eine surreale Bilderwelt. Als er wieder zu sich kommt, verabschiedet er sich von seinem Vermieter. Er will weiter ziehen, die Hölle seines Inneren erneut durchwandern, um schließlich das Lachen zu lernen.

Hermann Hesse, geboren 1877 im württembergischen Calw, hatte in seinem Leben immer wieder persönliche Krisen zu bewältigen. So suchte er nach alternativen Lebensformen, erkundete sein Seelenleben und unternahm eine religiös inspirierende Reise nach Indien. Sein Werk wurde 1946 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. „Der Steppenwolf“ ist ab 2019 im Abi-Fach Deutsch Schwerpunktthema.

Karten zum Preis von 18,- bis 22,- € (ermäßigt von 11,- bis 13,- €) gibt es im Vorverkauf in der PlochingenInfo (Marktstraße 36, 73207 Plochingen) oder am Tag der Vorstellung ab 19.00 Uhr an der Abendkasse. Reservierungen: Tel. 07153 / 7005-250. Die Stückeinführung beginnt um 19.30 Uhr, die Vorstellung um 20.00 Uhr. Veranstalter ist das Kulturamt Plochingen.