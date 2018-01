Hermann Hesse hatte in seinem Leben immer wieder Krisen zu bewältigen. So suchte er nach alternativen Lebensformen, erkundete sein Seelenleben und unternahm eine religiös inspirierte Reise nach Indien. Der Steppenwolf ist neues Sternchenthema in Baden-Württemberg und wird ab 2019 im Abitur geprüft.

Bereits um 19 Uhr führt die Badische Landesbühne in das Stück ein. Beginn der Vorstellung um 19:30 Uhr.