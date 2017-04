Der Strand als Metapher, als Übergang von Land zu Meer, scheint Künstler stets besonders beschäftigt zu haben. Mit der bürgerlichen Gesellschaft kam auch das Naturerlebnis als neue Erfahrung in die Kunst, nicht nur in Form von Strandfreuden, sondern auch von alpinen Touren aus eisig blauen Gletschern und reißenden Gebirgsbächen. In dieser Führung geht man der Entdeckung des Wassers als Medium bürgerlicher Freizeitbeschäftigung auf die Spur.