Heiter und locker geht es am Strand zu. So sieht man auf dem Bild von Martin Liebscher ein buntes Treiben, in dem getrunken, gegessen, gebadet und gespielt wird. Und wenn die Sonne sich rötlich färbt und langsam untergeht, kann es mal ganz geheimnisvoll werden wie bei Edvard Munch. Im Kreativteil wird ausgemalt, wie ein Besuch am Meer aussehen könnte.