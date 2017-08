Regie: Marek S. Bednarsky / Bühne & Kostüme: Birgit Eder / Musik: Wolfgang Fuhr / Dramaturgie: Marcus Grube

Besetzung: Jo Jung (Gus), Frank Stöckle (Ben)

In einem fensterlosen Zimmer im Souterrain eines verlassenen Gebäudes sitzen Ben und Gus und warten auf ihren nächsten Auftrag. Während Ben Zeitung liest und die Passagen laut zitiert, die er interessant findet, tigert Gus nervös durch den Raum. Die beiden arbeiten für eine mysteriöse Organisation, die ihnen Anweisungen gibt. Entweder müssen sie bei Nacht und Nebel das Haus verlassen und draußen ihre Arbeit machen – oder die Türe öffnet sich und ihr nächstes Opfer steht vor ihnen. Doch neben den Arbeitsaufträgen kommen überraschenderweise auch Essensbestellungen über den Speiseaufzug – einen sogenannten

„stummen Diener“ – an, die sie mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu erfüllen versuchen. Doch Gus wird seit ihrem letzten Auftrag von Zweifeln gepeinigt und beginnt, über den tieferen Sinn ihrer Tätigkeit zu rätseln. Ben hingegen ist längst im sturen Weitermachen erstarrt. Zwischen den beiden herrscht ein gefährliches und immer größer werdendes Misstrauen.

„Der stumme Diener“ entstand 1957 als zweites Theaterstück des britischen Dramatikers Harold Pinter (1930-2008) und zählt zum Absurden Theater. Es weist u.a. Anklänge an Samuel Becketts „Warten auf Godot“ auf. Humorvoll und existenziell zugleich verhandelt Harold Pinter,

die Frage nach der Entfremdung des Menschen in der zunehmend als sinnlos empfundenen Wirklichkeit einer industriellen Gesellschaft. Als Protagonisten stehen – wie bei „Nepal“ in der Spielzeit 2015/16 –die beiden in Esslingen lebenden Schauspieler Jo Jung und Frank Stöckle auf der Bühne. Regisseur Marek S. Bednarsky hat sich bei seiner Inszenierung durch klassische Kriminalfilme des „Film noir“ der 40er Jahre inspirieren lassen. Die Ausstatterin Birgit Eder hat einen Bühnenraum mit Kelleratmosphäre geschaffen. Mit Soundeffekten und Jazzmusik-Elementen, die eingespielt werden, unterstützt der Musiker Wolfgang Fuhr akustisch die Szenerie. Marek S. Bednarsky wurde 1986 in Leipzig geboren, wo er

Theaterwissenschaften und Geschichte studierte. Von 2006 bis 2013 war er künstlerischer Leiter der Theatergruppe Traumquadrat. Off-Inszenierungen in Leipzig, Weimar, Berlin und Zgierz, Polen. Außerdem arbeitete er als Regieassistent und Hospitant am Centraltheater Leipzig und am Stadttheater Fürth. Von 2013 bis 2016 war er als Regieassistent an der WLB Esslingen engagiert, wo er sich mit dem Klassenzimmerstück „Werther“ als Regisseur vorstellte. In der Spielzeit 2016/17 inszenierte er an der Jungen WLB „Der kleine Häwelmann“ nach Theodor Storm und in Kooperation zwischen WLB und Villa Merkel „NippleJesus“ von Nick Hornby.