Die doppelt mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Kult-Serie DER TATORTREINIGER wurde vom Theater an der Donau zum Live-Hörspiel umgearbeitet und läuft in unserem Partnerzentrum Roxy in Ulm bereits seit über einem Jahr sehr erfolgreich. Bei einem Live-Hörspiel wird alles – Geräusche, Musik, Texte... - direkt vor den Zuschauern/-hörern produziert und kreiert. Jedes Geräusch wird durch geeignete Utensilien erzeugt, die Texte vor Ort eingesprochen: und der Zuschauer ist live dabei. Nach dem Start mit "Schottys Kampf" und "Ganz normale Jobs", der Weiterführung mit "Über den Wolken" und "Angehörige" kommen nun 2 neue Episoden: "Nicht über mein Sofa" und "Der Fluch" Pressestimmen: ...Die Premiere war ausverkauft und vor allem die zweite gezeigte Episode, "Schottys Kampf", bekam begeisterten Beifall... Ein unterhaltsamer Abend, nicht nur für "Tatortreiniger"-Fans..." Marcus Golling, Neu-Ulmer Zeitung vom 22.05.2015 ... Der Tatortreiniger im ausverkauften Roxy legte ein breites Grinsen auf die Gesichter der Zuschauer... Schotty als Hörspiel? Ja, das funktioniert wirklich. Komprimierte Dialoge und drei sehr gute Sprecher machen es möglich.