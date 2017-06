Der traumhafte Weg

Drama

Die junge Deutsche Theres (Miriam Jakob) und der britische Musiker Kenneth (Thorbjörn Björnsson) lernen sich 1984 im Urlaub in Griechenland kennen. Sofort verlieben sie sich und musizieren dort gemeinsam auf der Straße, um ihren Aufenthalt zu finanzieren. Als Kenneth Mutter jedoch verunglückt und er überstürzt nach Hause reist, können beide die unvermeidliche Trennung nicht verhindern und auch Kenneth Versuch, Theres zurückzugewinnen, scheitert. 30 Jahre später, in Berlin: Die Schauspielerin Ariane (Maren Eggert) verlässt ihren Ehemann David (Phil Hayes), einen Anthropologen, weil das Feuer der Liebe erloschen ist. Beide gehen fortan getrennte Wege, die sie aber durch Zufall zu Theres und Kenneth führen, die sich wiederum nach langer Zeit endlich wiedersehen. Denn auch die beiden wohnen mittlerweile in Berlin...