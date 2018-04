× Erweitern Theaterkurs

Als buntes Spektakel aus Texten, Szenen und Liedern bringt der Theaterkurs des Wildermuth-Gymnasiums Hans Magnus Enzensbergers Erzählgedicht „Der Untergang der Titanic“ auf die Bühne. Mehrere Untergänge zugleich führt uns der Erzähler vor Augen: Den Untergang jenes legendären Luxusschiffes und aller daran geknüpften Fortschrittshoffnungen, den Untergang sozialer und revolutionärer Hoffnungen, wie sie der Autor im Jahre 1969 mit der Insel Kuba verbindet, den Untergang des Abendlandes schlechthin und den eines Manuskriptes „in irgendeinem Postsack, der in Habanna verladen wurde und nie in Paris ankam“, Bilder aus der Endzeit also, ein Kapitel über das große Frieren überall, über die gesellschaftliche Eiszeit, in die wir geraten sind, über die verwelkten Utopien, die alternden, resignierenden Rebellen.

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe haben „Der Untergang der Titanic“ gemeinsam für die Bühne eingerichtet und aus Enzensbergers Erzählgedicht eine literarische Revue mit Komik und Tiefgang geschaffen.