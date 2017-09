"Der Untergang des Abendlandes? Grad war's noch da - und dann verschwand es." (F.W. Bernstein)

Prima Jazzmusik und hochkomische Texte in wirren Zeiten. Zwischen den musikalischen Darbietungen trägt Werner Schärdel Texte von Polt, Henscheid u.a. vor. Zunächst werden Anzeichen des Weltuntergangs benannt, die der Berliner Autor F. Werner zusammengestellt hat. In der Folge aber wird deutlich, dass es in den Texten eher um die kleinen Alltagskatastrophen geht.

Werner Schärdel, Rezitation

Just 3 Left:

Fabian Bauer, Piano

Wolf Leube, Schlagzeug

Joi Klages, Kontrabass