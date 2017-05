Der verreckte Hof

Nichts ist mehr, wie es einmal war. Niemand kümmert sich um den Hof, der noch vor kurzem das Zentrum des Lebens und die Garantie der Existenz darstellte. Die Mutter legt sich ins Bett und redet wirres Zeug. Keiner weiß, ob sie dement oder verrückt ist. Oder spielt sie alles nur? Der Sohn Manager, die Tochter Lehrerin, der Schwiegersohn beim Landratsamt, sehen keine Möglichkeit, wie sie selbst Hilfe leisten könnten. In der Not wird eine Pflegekraft aus Ost-Europa engagiert. Aber was als Lösung gedacht war, bringt alles nur noch mehr ins Rutschen …

Mit Biesinger, Ellsässer, Hallmayer, Kestler, SchleppsR Biermeier B & K Rüll Calame-Rosset