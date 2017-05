Der verschwundene Käse

Großmutter will dem Kasper sein Lieblingsessen zubereiten: Käsespätzle. Doch, oh Schreck: Plötzlich ist der Käse weg! Um den Käse wiederzufinden, macht sich der Kasper auf die Suche. So beginnt eine verzwickte Verfolgungsjagd mit der Katze und der Maus. Mit viel Spaß darf man darauf gespannt sein, ob es die Kinder mit dem Kasper schaffen, dass es zum guten Schluss den leckeren Käse auf die Spätzle gibt...