Der widerspenstigen Zähmung

Lucentio ist unsterblich in Bianca verliebt und würde sie am liebsten sofort heiraten. Nur hat ihr Vater Baptista bestimmt, dass zuerst die widerspenstige Katharina den Bund der Ehe eingehen muss. So gilt es für Lucentio, nicht nur das Herz seiner Angebeteten zu erobern und sich gegen seine Mitbewerber Hortensio und Gremio durchzusetzen, sondern auch noch einen Mann für die älteste Tochter zu finden. Der gerade aus Verona angereiste Petrucchio scheint hierfür ein idealer Kandidat zu sein. Tatsächlich ist Petrucchio auf der Suche nach einer reichen Frau und beschließt, Katharina gegen ihren Willen zu heiraten. Gleich nach der Hochzeitsfeier, die für Katharina zu einer einzigen Demütigung wird, reist das Paar nach Verona ab, wo sie sich fortwährend ihrem Mann widersetzt. Petrucchio versucht mit allen Mitteln, seine Frau zu zähmen, doch Katharina bleibt standhaft. Derweil hat Lucentio mit viel List und einigen Tricks die Einwilligung zur Hochzeit erhalten. Erneut ist ein rauschendes Fest geplant, bei dem auch Biancas Schwester und ihr Ehemann nicht fehlen dürfen. Davon überzeugt, dass Petrucchio unter seiner Ehefrau leidet, warten die Gäste gespannt auf die Ankunft der beiden. Zur Überraschung aller aber tritt Katharina als gehorsame Begleitung in Erscheinung.William Shakespeares wahrscheinlich um 1593 entstandene Komödie treibt mit viel Humor das ewige Mit- und Gegeneinander der Geschlechter auf die Spitze. Im Mittelpunkt steht Katharina, die in einer Männerwelt darum kämpft, ihre eigene Meinung durchzusetzen. Mit den Übertreibungen und der durchschlagenden Komik, der deftigen Sprache und dem schwarzen Humor erfreut sich diese unter anderem mit Elizabeth Taylor verfilmte Komödie ungebrochener Beliebtheit.