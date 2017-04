Der Workshop

G13 – so heißt das Berliner Lyrikkollektiv, das 2009 ins Leben gerufen wurde. Die Mitglieder, geboren zwischen 1980 und 1990, präsentieren und diskutieren in regelmäßigen Treffen neue gemeinsam verfasste und entstandene Gedichte und veranstalten im Rahmen des 2. zwischen/miete Festivals einen Workshop zur Förderung junger Schreibender. G13 verfolgt dabei ausdrücklich nicht die Absicht, eine einheitliche Poetik zu entwickeln. Es geht stattdessen darum, verschiedene Ansätze und Haltungen des Schreibens zusammenzubringen und in einen dauerhaften Dialog zu verwickeln.