Der zerbrochne Krug

In Huisum bei Utrecht ist ein Krug in die Brüche gegangen. Für Frau Marthe Rull scheint alles klar: Bei einem heimlichen nächtlichen Besuch in der Kammer ihrer Tochter Eve hat deren Bräutigam Ruprecht den wertvollen Krug zerbrochen. Gleich am nächsten Morgen erscheint sie mit den Beteiligten und dem Indiz vor Gericht, wo der Dorfrichter Adam kurzen Prozess machen soll. Doch: Woher stammen Adams Verletzungen? Wo ist seine Perücke, Zeichen seines Amtes? Wer war der unerkannte Rivale, den Ruprecht bei Eve überrascht hat? Warum schweigt sie? Und, was zum Teufel, hat Frau Brigitte wirklich gesehen? Der Schreiber Licht wartet auf seine große Chance, Gerichtsrat Walter, der auf seiner Inspektionsreise ausgerechnet in den Gerichtstag gerät, versucht den drohenden Zerfall des Prozesses aufzuhalten und der Richter ist auf der Jagd nach sich selbst.Kleist macht den Zuschauer in diesem Prozess in Echtzeit zum unmittelbaren Zeugen der Macht der Worte. Sein Motor ist die Komödie: im Befreiungsschlag durch groteske Überdrehung der profanen Verhältnisse der „hinfälligen“, fragilen Welt zu trotzen und sich in ihr zu behaupten.

Für mich ist Kleist der Meister des Paradoxen. Keiner beschreibt wie er das Dilemma des Lebens: permanenter Ausnahmezustand und grundsätzliche Überforderung. Wahrheit und Lüge. Verblendung und Erkenntnis. Vertrauen und Täuschung. Sprechen und Verstummen. Gerechtigkeit und Amoral. Gesellschaft und existenzielle Einsamkeit. Macht und Ohnmacht. Ideal und Wirklichkeit. Traum und Realität. Glaube und Aberglaube. Wissen und Trieb. Argumentation und Affekt. Zufall und Willen. Zivilisation und Barbarei.