Die Reise des Pinguins und des Papageis

Die Geschichte zweier unfreiwilliger Migranten: Gefangen auf einem Schiff, streiten sie sich um jeden Bissen, halten in der Not jedoch zusammen, können fliehen, reisen durch die Welt auf der Suche nach einem Ort, wo sie zusammen leben können. Aber wohin ?? Zum kalten Südpol oder in die Tropen?Einer leidet immer. Sie schlagen sich mühsam durch, haben endlich Glück und finden eine gemeinsame Heimat.

Eine schwungvoll erzählte Geschichte für alle Kinder dieser Welt von 3 - 8 Jahren und Erwachsene.Pantomime, Handfigur und Sprache

Dauer: ca. 40 Minuten