Des kann älles net xond sei!

Swabian Entertainment at its very best garniert mit Aphorismen, Gedichten und Sprüchen aus seinem Buch „Apfelland“. Es erwarten Sie urschwäbischer Humor, witzige Lieder und tiefschürfende Gedanken. Freche Betrachtungen zur schwäbischen Sprache folgen auf einprägsame Refrains in Songs über Essen, Frauen, Motorräder, Eisenbahnen und Autos. Dazu erhellende Übersetzungen aus dem Englischen, eine Betrachtung der Funktion des Französischen im Schwäbischen und die Begründung warum Schwäbisch eine Weltsprache ist. Endlich erfahren Sie die Hintergründe und Möglichkeiten des verselbstständigten Denkens und warum Hölderlin ein Revolutionär war. „Schwobaxang“ greift traditionelles Liedgut freudig auf und vermischt es kräftig mit eigenen Melodien und Texten. Maultaschen, Spätzle und Gaisburger Marsch – alles wird heiss serviert und auf den Punkt gebracht.